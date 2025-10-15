easyJet a conclu un partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme, qui va lui permettre de renforcer son offre au Maroc. La low-cost va ainsi pouvoir ouvrir une base à Marrakech, où elle basera trois appareils à partir du printemps 2026, et lancer de nouvelles liaisons vers l’Europe.

Quatre nouvelles lignes sont déjà planifiées, trois au départ de Marrakech vers Hambourg, Lille et Strasbourg – les deux destinations françaises seront desservies deux fois par semaine à partir du 3 mai –, et Genève – Tanger. Elles portent le nombre de liaisons avec le Maroc à 46, tandis que d’autres verront leur fréquence augmenter.

easyJet est présente au Maroc depuis 2006, sur cinq aéroports (Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger), mais Marrakech sera sa première base dans le pays, et plus généralement sur le continent africain.

Indépendamment de lui permettre de se renforcer sur un marché très important pour elle, l’installation d’easyJet à Marrakech devrait lui ouvrir des opportunités dans des aéroports européens contraints.

« Je suis ravi d’annoncer ce partenariat historique et l’établissement d’une nouvelle base à Marrakech. Il ne fait aucun doute que le Maroc est un marché clé pour easyJet : nous sommes le plus grand transporteur vers le Maroc depuis le Royaume-Uni et la Suisse, le Maroc est notre marché à la croissance la plus rapide hors Europe et une destination majeure pour nos clients easyJet holidays », commente Kenton Jarvis, le CEO d’easyJet.