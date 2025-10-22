Royal Jordanian procède actuellement à une modernisation importante des cabines de ses Boeing 787-8 Dreamliner, un projet qui vise à aligner ces appareils sur les standards de service de ses futurs 787-9.

Ses sept 787-8, introduits à partir de 2014, vont ainsi voir leur classe affaires entièrement réaménagée avec de nouveaux sièges « reverse herringbone » configurés en 1-2-1 offrant un accès direct au couloir pour chaque passager, remplaçant ainsi les anciens sièges Collins Diamond en 2-2-2. Les appareils disposeront également d’un système de connectivité Wi-Fi en vol et seront repeints avec la nouvelle livrée de la compagnie.

Le premier avion modernisé sera ainsi remis en service d’ici la fin octobre, les autres exemplaires suivants progressivement dans les prochains mois.

Royal Jordanian s’est lancé dans un important programme de renouvellement de sa flotte ces deux dernières années, avec l’arrivée de 12 Airbus A320neo et de 7 Embraer E-Jet E2. Le premier des six nouveaux 787-9 est quant à lui attendu au début de l’année prochaine.

La compagnie porte-drapeau jordanienne prévoit ainsi d’aligner une flotte d’une quarantaine d’appareils de dernière génération.