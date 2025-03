Dans le cadre de son renforcement aux Etats-Unis, le groupe CMA CGM a annoncé qu’il allait ouvrir un hub de fret aérien à Chicago. Il y déploiera cinq Boeing 777F, qui seront opérés par des pilotes américains.

La mise en place de ce nouveau hub va marquer une accélération dans les activités de fret aérien du groupe. Aujourd’hui, CMA CGM Air Cargo exploite une flotte de quatre appareils, composée de trois 777F et d’un A330-200F. Cette flotte est opérationnelle sur quatre routes, trois entre Paris et l’Asie et une déjà au départ de Chicago et desservant Séoul, Hong-Kong et Anchorage.

Deux 777F supplémentaires devraient être intégrés cette année, puis, en 2026, débuteront les livraisons de huit A350F.

Cette installation fait partie d’un projet plus large du groupe CMA CGM aux Etats-Unis, qui prévoit un investissement de 20 milliards de dollars sur quatre ans pour y affermir sa position, alors que la politique commerciale du pays est bouleversée. Il promet la création de 10 000 emplois (qui s’ajouteront à 15 000 emplois actuels sur le sol américain), une contribution renforcée à l’économie des Etats-Unis et un soutien à la transformation des chaînes d’approvisionnement américaines.