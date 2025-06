La compagnie privée cargo turque MNG Airlines a signé un protocole d’accord (MoU) avec Airbus pour acquérir deux A350F, la nouvelle version tout cargo du gros-porteur long-courrier A350.

Le transporteur turc opère déjà avec près d’une dizaine d’avions cargo Airbus, mais ces appareils sont majoritairement des avions convertis (A330P2F, A321P2F).

L’A350F deviendra ainsi un élément central de la future flotte de MNG, offrant tous les avantages d’un tout nouvel avion cargo pour ses opérations intercontinentales.

« Cet accord portant sur deux A350F renforce notre partenariat avec Airbus sur l’ensemble de ses programmes d’avions cargo. Cette opération renforce notre position sur les principaux axes commerciaux, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et renforce notre présence croissante en Amérique du Nord. Il soutiendra nos opérations régulières et charters et nous offrira une flexibilité accrue pour répondre à l’évolution de la demande de fret, du e-commerce au fret à forte valeur ajoutée en passant par la logistique express », a déclaré Murathan Doruk Günal, le PDG de Mapa Group et président de MNG Airlines.

« Nous sommes ravis d’accueillir MNG Airlines comme nouveau client de l’A350F, soulignant ainsi le fort attrait du marché pour cet avion cargo révolutionnaire. L’A350F offrira une efficacité et des performances de nouvelle génération, ainsi que des niveaux de capacité inédits et une flexibilité de chargement sans précédent », a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d’Airbus.

L’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing. Sa mise en service est prévue au second semestre 2027.