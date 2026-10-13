Aegean Airlines a annoncé le 12 octobre la nomination de Michalis Kouveliotis au poste de directeur général, avec effet immédiat.

Jusqu’ici directeur général adjoint et directeur financier, il succède à Dimitris Gerogiannis, qui restera conseiller auprès de la compagnie grecque.

Dimitris Gerogiannis quitte la direction d’Aegean après vingt ans à sa tête et vingt-sept ans au sein de la compagnie.

Il continuera d’accompagner l’entreprise dans sa transition vers la nouvelle génération de dirigeants, en tant que consultant en management, supervisant notamment la base technique (MRO) et le centre de formation, nouveaux axes de développement du Groupe.

Michalis Kouveliotis prend ses fonctions alors que la hausse du coût du carburant et les perturbations du réseau au Moyen-Orient pèsent sur la rentabilité d’Aegean. La compagnie prévoit une gestion prudente de ses capacités pendant les six à huit prochains mois, selon les derniers résultats semestriels publiés par la compagnie.