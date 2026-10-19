Maldivian s’intéresse maintenant à l’A220-300 d’Airbus pour une introduction à partir de l’année prochaine

Un nouvel opérateur s’intéresse sérieusement à l’A220-300 d’Airbus en Asie. Maldivian a récemment émis un appel d’offres (RFP) portant sur la location opérationnelle de jusqu’à deux exemplaires du monocouloir hérité de la famille CSeries.

Island Aviation Services Limited (IASL), la société exploitante de la compagnie nationale des Maldives, recherche des contrats d’une durée de 6 à 12 ans, avec une première livraison voulue pour le quatrième trimestre 2027 et une seconde au premier trimestre 2028. L’un des A220 viendra remplacer un A320.

La compagnie souhaite une cabine biclasse comprenant au moins huit sièges affaires. Maldivian indique également que les appareils devront être livrés à ses couleurs et sans échéance de maintenance majeure pendant une période définie par les seuils de 24 mois, 5 000 heures de vol ou 3 000 cycles après leur livraison.

La compagnie nationale des Maldives souhaite également un accompagnement pour la formation des équipages, des personnels de maintenance et des agents chargés de la préparation des vols.

L’avis officiel fixe la date limite des remises des propositions au 28 octobre 2026 à 23h59 (heure de Malé).

Maldivian aligne aujourd’hui une flotte d’une dizaine d’appareils qui comprend notamment un A330-200 et un A320, ainsi que 3 ATR 42-600 et 2 ATR 72-600.