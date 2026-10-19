Une page se tourne dans l’histoire de la flotte de Lufthansa. Le dernier vol de la compagnie effectué en Airbus A340-600 a atterri à Francfort le 19 octobre, clôturant un chapitre de vingt-trois ans de service. L’appareil, immatriculé D-AIHW, réalisait le vol LH419 en provenance de Washington.

Le premier A340-600 de Lufthansa, D-AIHB, avait été livré en novembre 2003 et était à l’époque le plus long appareil en service au monde. La compagnie a exploité 24 appareils de ce type au total.

« Je suis reconnaissant que cet appareil ait transporté en toute sécurité plus de 40 millions de passagers à travers le monde en 23 ans. Parallèlement, nous nous réjouissons à l’idée de la plus grande modernisation de flotte de l’histoire de la compagnie. L’A340-600 tire sa révérence, et à sa place arrivent des appareils de dernière génération : plus silencieux, plus efficaces et plus confortables. Nous attendons très prochainement l’Airbus A350-1000 et de nouveaux Boeing 787, puis le Boeing 777-9 l’année prochaine », commente Francesco Sciortino, directeur du hub de Francfort chez Lufthansa, qui était aux commandes de ce dernier vol commercial.

En effet, le groupe a décidé de simplifier l’ensemble de sa flotte pour réduire le nombre de sous-flottes et surtout retirer tous les quadrimoteurs pour les remplacer par des bimoteurs, dans un souci d’efficacité en termes de coûts. Les A340-300 et 747-400 quitteront à leur tour la flotte en 2027, ainsi que les A330-200.

Alors que la livraison du premier A350-1000 est imminente, Lufthansa attend aussi celle de onze Boeing 787-9 en 2027. En 2028, 70 % de la flotte long-courrier devrait être constituée d’avions de nouvelle génération.