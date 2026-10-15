Lufthansa se prépare à recevoir son tout premier Airbus A350-1000. La compagnie allemande annonce qu’il arrivera à Munich au milieu du mois de novembre. Baptisé « Deutschland » et immatriculé D-AIFA, il y subira de derniers préparatifs, avant de pouvoir entrer en service le 3 décembre, sur la ligne Munich – Tokyo (Haneda).

Dans les semaines qui suivront, il sera également affecté à la desserte de Shanghaï et Singapour.

La livraison de cet appareil sera symbolique à plusieurs titres. En plus d’être le premier A350-1000 de la flotte allemande, il sera le 700e Airbus livré au groupe Lufthansa. Il portera également une livrée spéciale commémorant le centenaire de la compagnie.

Le groupe Lufthansa a commandé quinze exemplaires de l’appareil, qui lui seront livrés d’ici 2030. Il rappelle que les dix premiers seront destinés à la flotte de Lufthansa et basés à Munich.

Equipés de la nouvelle cabine Allegris, ils pourront accueillir 300 passagers dans une configuration quadriclasse. Trois ou quatre pourront voyager en première classe – elle est constituée de deux suites individuelles et d’une suite « plus » pouvant accueillir un ou deux passagers –, 49 en classe affaires (qui abrite parmi eux huit suites), 35 en premium economy et 212 en classe économique. Heiko Reitz, directeur du hub de Munich pour la compagnie, souligne que l’A350-1000 « offre 40 % de sièges supplémentaires en classe Affaires et en classe Premium Economy ».