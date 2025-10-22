Les revêtements des fauteuils de certains A321 perturbent les opérations de Finnair. La compagnie a en effet été informée que leurs performances n’avaient pas été correctement contrôlées, la contraignant à retirer les appareils concernés du service le temps de les remplacer. Finnair souligne que cet événement a entraîné l’annulation de 70 vols depuis le 13 octobre, mais que les huit appareils concernés seraient tous de retour en service d’ici la fin du mois.

La compagnie doit ainsi remplacer environ 1 700 housses de siège, pour lesquelles « l’impact du lavage sur la protection incendie n’a pas été vérifié de la manière requise ». Les travaux sont en cours et le premier appareil a déjà repris du service.

Les housses incriminées ont été produites par un partenaire de longue date de Finnair, sur la base des spécifications fournies par le fabricant d’origine des sièges. Elles ont par la suite été lavées conformément aux informations reçues du fabricant d’origine des sièges, affirme la compagnie. Les nouvelles housses proviennent quant à elles de plusieurs fournisseurs.

Pour atténuer les perturbations, Finnair a loué deux appareils avec équipage, qui ont pu soutenir partiellement les opérations, sans pour autant éviter toutes les annulations ni la situation de surbooking pouvant résulter de la perte de capacités. La moitié de la flotte A321 est en effet concernée puisqu’elle compte quinze appareils.