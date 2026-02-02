Lufthansa met en œuvre son projet de réaménagement des Airbus A380. La compagnie a annoncé que le premier de ses Super Jumbos entrera en chantier en février à Dresde, dans les installations de Elbe Flugzeugwerke. Il y subira également des inspections de maintenance de routine avant de retourner en service en avril. Il s’agit de l’appareil immatriculé D-AIMC.

Pour ses A380, Lufthansa a renoncé à sa classe affaires Allegris, installée sur A350 et Boeing 747-8, pour des questions de durée de certification. Elle a ainsi opté pour un fauteuil dérivé du Vantage XL de Thomson, déjà certifié et en service sur A380, chez Qantas. Large de 58 cm et se déployant en lit horizontal de deux mètres, il offrira un accès direct au couloir à chaque passager – contrairement à la cabine actuelle, en 2-2-2 – et sera équipé de panneaux flexibles pour laisser le choix du degré d’intimité.

La classe affaires offrira alors 68 sièges, en plus des huit suites de première classe, des 52 sièges de premium economy et 371 sièges de classe économique.

Les huit A380 de la flotte seront réaménagés d’ici le milieu de l’année 2027. Alors que Lufthansa avait un temps songé à retirer sa flotte A380 du service, elle a finalement choisi de les réactiver en raison des retards de livraison d’Airbus et de Boeing pour les appareils long-courrier – elle en a tout de même cédé six à Airbus, sur les quatorze qu’elle comptait. Bien qu’elle travaille en parallèle à la simplification de la flotte du groupe, la compagnie allemande avait précisé que les Super Jumbos resteraient en service au moins jusqu’en 2027.