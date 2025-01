KLM a décidé de supprimer 250 postes dans des fonctions non opérationnelles. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de son plan de restructuration, présenté en octobre dernier, et qui vise une amélioration de la performance de 450 millions d’euros

« Il est crucial pour notre avenir de réduire structurellement les coûts, ce qui implique de faire des choix douloureux. L’une de ces mesures consiste à réduire le nombre d’emplois non opérationnels, ce qui nous permettra d’éviter les licenciements forcés, bien que nous ne puissions pas l’exclure à l’avance. Nous aborderons ce processus avec la plus grande prudence, en étroite concertation avec le comité d’entreprise. Pour les emplois opérationnels et les postes difficiles à pourvoir sur le marché du travail actuel, nous continuerons à recruter pour maintenir notre capacité opérationnelle autant que possible », assure Marjan Rintel, présidente-directrice générale de KLM.

La compagnie rappelle qu’elle a déjà annoncé le report de la construction d’un nouveau siège social et d’investissements dans les installations de sa filiale E&M. Le plan de redressement comporte également des mesures d’amélioration de la productivité d’au moins 5 % et de la rentabilité.