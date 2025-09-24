Une nouvelle compagnie aérienne se lance au Vietnam. Sun PhuQuoc Airways, soutenue par Sun Group, va lancer ses premiers vols commerciaux le 1er novembre, en commençant par des liaisons intérieures.

Sun PhuQuoc Airways alignera 7 monocouloirs Airbus (A320, A321 et A321neo) avant la fin de l’année et prévoit d’en ajouter 8 autres l’année prochaine.

La nouvelle compagnie aérienne vietnamienne mettra ses premiers billets en vente le 15 octobre. Elle desservira initialement les principales lignes intérieures du pays en reliant Hanoï, Hô-Chi-Minh-Ville, Da Nang, Phu Quoc et Van Don.

Mais Sun PhuQuoc entend surtout transformer l’île de Phu Quoc en un véritable hub tourné vers le tourisme et les affaires.

Sun PhuQuoc souhaite en effet lancer ses premiers vols internationaux l’année prochaine en reliant Phu Quoc à Séoul, Taipei, Bangkok, Singapour et Hong Kong. La compagnie prévoit même d’introduire 10 gros-porteurs Boeing pour des vols long-courriers d’ici 2031.

Sun Group est l’un des plus importants conglomérats immobiliers et hôteliers du Vietnam.