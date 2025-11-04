Condor a tourné la page du Boeing 757. La compagnie allemande a réalisé son dernier vol régulier en 757-300 le 2 novembre sur la rotation Francfort – Hurghada et prépare un dernier vol special d’adieu le 5 novembre, qui embarquera des employés et des afficionados de l’appareil pour une ultime virée entre Francfort et Vienne.

Le retrait du 757 marque également le depart du dernier avion de Boeing au sein de la flotte. Elle est en effet désormais composée entièrement d’Airbus, avec une quarantaine d’Airbus de la famille A320 (ceo et neo) et dix-huit A330-900.

« En faisant nos adieux au Boeing 757, une époque touche à sa fin chez Condor », résume Christian Schmitt, son directeur général. « En même temps, cela marque le début d’un nouveau chapitre avec une flotte Airbus moderne, plus efficace et plus durable. De plus, Condor est depuis longtemps devenue plus qu’une simple compagnie aérienne de loisirs, comme en témoigne notre réseau élargi avec de nouvelles liaisons vers d’autres villes. C’est pourquoi notre vol d’adieu combine la nostalgie de notre dernier 757 avec un regard plein de joie vers l’avenir. »

Le premier Boeing 757 avait été intégré à Condor en 1990, ouvrant une ère de 35 ans d’exploitation. Pilier de la flotte, il lui a permis de relier l’Allemagne à des destinations méditerranéennes et même aux Caraïbes. La compagnie en a exploité 62 au total, des modèles -200 et -300 (pour lequel elle a été cliente de lancement). Elle rappelle que le 757-300 était un appareil assez rare puisqu’il n’a été produit qu’à 55 exemplaires par Boeing. Icelandair reste l’une des rares opératrices du 757 en Europe mais cette exception n’est pas vouée à perdurer puisque les appareils sont progressivement remplacés par des 737 MAX et A321neo (LR notamment).