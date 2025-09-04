Air Côte d’Ivoire a réceptionné le premier de ses deux Airbus A330-900. Cet appareil (MSN 2086, immatriculé TU-TRG) est le premier gros-porteur de la compagnie nationale de la République de Côte d’Ivoire qui ambitionne de s’imposer sur des dessertes intercontinentales.

Le nouvel A330neo est configuré avec une cabine particulièrement premium de 242 sièges, disposant de quatre classes de voyage avec 4 sièges en Première Classe, 44 en Classe Affaires, 21 en Classe Premium Economy et 173 en Classe Économique.

Air Côte d’Ivoire prévoit de déployer son nouveau gros-porteur vers Roissy CDG dans les prochaines semaines, puis plus tard vers d’autres destinations en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis même si ces projets de dessertes ne sont pas encore officiellement annoncés ni commercialisés (New York et Beyrouth figurent parmi les destinations les plus probables). La livraison du deuxième exemplaire, déjà assemblé, est programmée pour le mois d’octobre. Les deux appareils ont été financés par la Banque arabe pour le développement économique (BADEA).

Le premier A330-900 est quant à lui déjà arrivé à Abidjan aujourd’hui, son vol de livraison depuis Toulouse ayant même transporté cinq tonnes de biens humanitaires, notamment du matériel et des fournitures scolaires. Il s’agissait du troisième vol de charité de la compagnie, coordonné avec la Fondation Airbus et soutenu par l’association Aviation Sans Frontières, qui a fourni les dons. Les biens ont été distribués à deux ONG locales, LifeShine et la Bienfaisance, afin de soutenir directement leurs initiatives dans les secteurs de la santé et de l’éducation à Abidjan.

Pour rappel, Air Côte d’Ivoire a été fondée en 2012 à l’initiative du gouvernement ivoirien, en partenariat avec Air France et le fonds Aga Khan. La compagnie ambitionne de desservir jusqu’à 35 destinations internationales d’ici 2031. Jusqu’à présent, Air Côte d’Ivoire opérait exclusivement sur des destinations africaines et régionales (26 lignes), reliant les capitales majeures d’Afrique de l’Ouest et centrale. Sa flotte comprend également 5 Airbus A319, 2 A320, 1 A320neo et 3 Q400.

Air Côte d’Ivoire devient par ailleurs le quatrième opérateur de la famille A330neo en Afrique/Océan Indien, après Air Mauritius, Air Sénégal et Uganda Airlines.