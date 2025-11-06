Airbus Training et Corsair ont franchi un nouveau cap dans leur collaboration avec la signature d’un contrat de location en dry-lease permettant à la compagnie française d’utiliser le nouveau simulateur FFS A330neo installé au Airbus Training Centre récemment inauguré à Toulouse.

Les premiers pilotes de Corsair ont pu utiliser le simulateur le 3 novembre.

Cet accord renforce une collaboration de longue date entre l’avionneur et Corsair pour la formation de ses pilotes. La compagnie aérienne française dispose aujourd’hui d’une flotte homogène de 9 A330-900, l’une des plus modernes au monde.

Les pilotes de Corsair bénéficient ainsi du simulateur FFS de dernière génération pour la formation initiale ainsi que pour les sessions récurrentes, offrant une expérience de simulation fidèle au comportement réel de l’A330neo. Corsair est ainsi l’un des premiers clients d’Airbus à tirer parti de la capacité du simulateur à représenter fidèlement ses propres A330-900.

Airbus précise que Corsair a ainsi un accès direct à ses ressources et expertises, notamment dans le domaine de la formation basée sur l’acquisition de compétences (CBTA). L’avionneur souligne également qu’il bénéficie aussi en retour des enseignements tirés des opérations de Corsair, ce qui lui permet d’améliorer ses programmes de formation ainsi que la conception de ses appareils.