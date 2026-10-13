Collins Aerospace (groupe RTX) a annoncé l’extension de son contrat FlightSense avec Vietjet Air à 44 appareils de la famille Airbus A320neo supplémentaires.

L’équipementier américain assurera un soutien sur l’ensemble du cycle de vie des équipements, en s’appuyant sur la plateforme d’analyse Ascentia. L’accord vise à limiter les immobilisations et à rendre les coûts de maintenance plus prévisibles.

Les 24 A321neo et 20 A321XLR couverts par cet avenant avaient fait l’objet d’un accord de motorisation avec Pratt & Whitney en février dernier.

La compagnie low-cost vietnamienne dispose de près d’une centaine de monocouloirs Airbus dans sa flotte (en incluant ceux de sa filiale thaïlandaise).