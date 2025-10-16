Dassault Falcon Jet a officiellement inauguré son nouveau centre de maintenance situe sur l’aéroport international de Melbourne Orlando (KMLB), en Floride, au cœur de la Space Coast.

Destiné aux opérateurs des avions d’affaires Falcon basés en Amérique du Nord et du Sud, voire au-delà, ce centre de services de quelque 23 000 m² peut accueillir tous les avions d’affaires actuels de Dassault, ainsi que le prochain Falcon 10X, le jet d’affaires ultra long-courrier à fuselage large qui doit entrer sur le marché à la fin 2027. Il est capable d’effectuer des opérations de maintenance et des modifications majeures sur jusqu’à 14 Falcon simultanément. Le site de Dassault Falcon Jet de Melbourne est détenu par Dassault Aviation.

« Notre centre MRO ultramoderne de Melbourne est la dernière extension de notre réseau mondial de plus de 40 sites de service. Il renforce significativement nos capacités sur le continent américain et rapproche nos clients Falcon de nos capacités de services » a annoncé à cette occasion Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. « Ce nouveau centre témoigne de notre confiance dans le marché américain et dans l’avenir de l’aéronautique en Floride. La région accueille déjà de nombreux acteurs clés de l’industrie, un environnement commercial favorable et, surtout, une main-d’œuvre hautement qualifiée » a-t-il ajouté.

Le nouveau centre MRO dispose de nombreuses capacités, que ce soit pour réaliser des inspections, des réparations et des révisions, de la maintenance en ligne jusqu’aux contrôles C, ainsi que des services d’ingénierie et de modification. L’avionneur précise qu’il est équipé d’ateliers, de bureaux clients et de salons. De plus, le site abrite un nouvel atelier peinture ultramoderne de 5000 m².

Le PDG de Dassault Aviation a par ailleurs rappelé que l’avionneur disposait de plus de 2500 salariés aux États-Unis, avec son usine de completion de Little Rock (Arkansas) et ses activités commerciales.

L’avionneur de Saint-Cloud a beaucoup investi ses dernières années pour accompagner ses nouveaux programmes d’avions d’affaires, avec l’ouverture des centres MRO de sa filiale ExecuJet MRO Services à Dubaï Al Maktoum (mai 2023), de Kuala Lumpur à Subang (avril 2024) ou encore avec le déménagement du centre de Sorocaba au profit d’une nouvelle installation flambant neuve implantée au nouvel aéroport exécutif Catarina à São Paulo (mai 2024).

Au total, Dassault peut ainsi s’appuyer sur plus d’une soixantaine de centres de services stratégiquement positionnés dans le monde, des sites détenus en propre ou agréés.