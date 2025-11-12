Air France-KLM doit de nouveau recruter en masse pour sa division maintenance. Le groupe indique qu’il prévoit d’intégrer plus d’un millier de collaborateurs en CDI d’ici la fin de l’année 2027 pour couvrir les besoins d’AFI KLM E&M en France, notamment dans le nouvel atelier moteur d’Orly.

Le rythme des recrutements ne faiblit donc pas. En effet, depuis 2022, Air France Industries intègre près de 500 nouveaux collaborateurs par an. Elle recherche aussi bien des profils expérimentés que des jeunes diplômés.

En parallèle, elle poursuit sa mission de formation et d’accompagnement des jeunes, en proposant plus de 350 contrats d’alternance et 300 stages chaque année, et a même organisé des écoles par spécialité (entretien cellule, moteurs, équipements et logistique) au sein de ses usines pour optimiser le processus de formation.

Pour enrichir ses équipes, Air France Industries n’hésite pas non plus à se tourner vers les professionnels d’autres industries et à leur proposer des parcours de reconversion. En partenariat avec France Travail, la société de maintenance s’essaie aux recrutements par simulation, qui permet d’identifier des profils en fonction de leurs compétences et non de leur CV. Enfin, elle travaille sans relâche à la féminisation de ses équipes en tentant de sensibiliser au plus tôt les jeunes filles aux métiers techniques.

Air France Industries compte aujourd’hui 7 200 collaborateurs, répartis sur les sites de Paris-Charles de Gaulle (60 % des effectifs), Paris-Orly / Villeneuve Le Roi (35 %) et Toulouse (5 %).