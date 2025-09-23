Il est l’un des piliers de la flotte long-courrier d’Uzbekistan Airways et cela devrait continuer. Le Dreamliner vient de faire l’objet d’un nouvel engagement de la part de la compagnie ouzbèke : Boeing a annoncé une nouvelle commande ferme pour quatorze 787-9, assortie d’options sur huit appareils supplémentaires. Les livraisons débuteront en 2031.

Il s’agit de la plus importante commande jamais signée par Uzbekistan Airways. Elle permettra à la compagnie de moderniser sa flotte – dont la partie long-courrier repose sur sept 767-300ER, d’une moyenne d’âge de 16 ans, et sept 787-8, introduits depuis 2016.

Le choix du 787-9 lui apporte également des capacités et un rayon d’action accru, qui permettra de développer davantage le réseau long-courrier pour suivre la demande et d’atteindre de nouvelles destinations, notamment aux Etats-Unis.

L’accord a été signé en marge de l’assemblée générale des Nations Unies, en présence du président ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Un protocole d’accord a également été signé, qui vise à explorer les opportunités pour le développement d’un écosystème aéronautique en Ouzbékistan. Tout cela s’inscrit dans le programme national de développement « Ouzbékistan 2030 », qui vise notamment à faire de Tashkent un hub international pour l’Asie centrale.