L’avion à hydrogène d’Airbus ne sera pas pour demain mais pour après. Selon une communication du syndicat Force ouvrière (FO), l’avionneur a décidé « de revoir sa feuille de route » dans sa stratégie de décarbonation et a pris quatre décisions qui vont profondément la transformer, notamment une baisse de 25 % du budget alloué au projet ZEROe, qui travaillait depuis 2020 sur les technologies et les configurations susceptibles d’aboutir à un avion à hydrogène dès 2035.

Ce faisant, Airbus a également repoussé de cinq à dix ans son objectif pour arriver à mettre en service ces technologies. Certains sous-projets ont été arrêtés et, enfin, le démonstrateur sur A380 est lui aussi abandonné – lancé en 2022, il devait permettre de tester en vol des systèmes de propulsion reposant sur la pile à combustible à hydrogène.

Airbus confirme toutefois qu’il reste engagé dans la révolution que doit représenter la décarbonation de l’aviation et dans le lancement d’un avion à hydrogène. Cependant, les défis technologiques et d’infrastructure sont trop importants pour que l’échéance très ambitieuse de 2035 puisse être viable, les progrès quant à la disponibilité d’hydrogène vert et la maturation des technologies étant plus lents que prévu.

A plus court terme, il se concentrera donc sur le développement de la prochaine génération de monocouloir et la décarbonation continuera de s’appuyer principalement sur le développement et l’utilisation des carburants plus durables d’aviation (SAF). Un revirement qui rapproche la vision de l’avionneur de celle de Boeing, plus sceptique vis-à-vis de la faisabilité de l’avion à hydrogène.

Le premier appareil qui devait éclore du projet ZEROe était un avion de 100 places pouvant parcourir jusqu’à 1 000 nm (1 850 km), potentiellement sous la forme d’un turbopropulseur. Peu susceptible de changer rapidement la donne dans les objectifs de décarbonation de l’industrie, il aurait été un précurseur pour une adoption plus large par la suite.

Cette décision, annoncée aux salariés, intervient après que le groupe a décidé de mettre en pause son programme d’eVTOL CityAirbus NextGen à l’issue des essais en vol du démonstrateur et de ne pas lancer de nouveau programme dans l’immédiat dans ce segment, en raison d’un manque de maturité suffisante des technologies de batterie électrique.