Mirus Aircraft Seating a désormais une solution à proposer en classe économique pour toutes les familles d’avion. A l’occasion du salon Aircraft Interiors, l’équipementier britannique a dévoilé une version pour long-courrier de son fauteuil Falcon.

Mirus souligne que le fauteuil est adapté à tous types de vols long-courrier, qu’ils soient réalisés par des monocouloirs ou des bi-couloirs. Il peut ainsi être installé sur Airbus A321XLR, A330, A350, ainsi que sur Boeing 737 MAX et 787.

Il propose une inclinaison de 27°, une assise articulée et peut intégrer un écran de 13 pouces à son dossier. Il est par ailleurs hautement personnalisable, les compagnies aériennes ayant le choix entre différents appuie-tête, rangements, éléments de confort et de marketing.

Il est actuellement disponible pour des programmes de rétrofit mais l’équipementier travaille avec les avionneurs pour pouvoir proposer le Falcon également en première monte.

Mirus précise que sa création est le résultat d’un long travail avec les avionneurs, équipementiers et compagnies aériennes ces dernières années. « Nous sommes convaincus que nous lançons le meilleur fauteuil de cette catégorie et, selon les premiers retours, nous nous attendons à ce qu’il fasse une rude concurrence à d’autres familles de fauteuils plus établis sur le marché aujourd’hui. Les compagnies aériennes attendant avec avidité de nouvelles solutions sur ce segment, nous avons hâte de voir Falcon révolutionner le marché et stimuler la croissance de Mirus », déclare Marcus Williams, directeur Ventes et marketing.