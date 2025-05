Leonardo a annoncé le regroupement de ses activités aéronautiques au sein d’une nouvelle division dédiée le 6 mai. Cette entité, baptisée « Aeronautics Division » regroupe désormais les anciennes divisions « Aerostructures » et « Aircraft » sous une direction unique, confiée à Stefano Bortoli, ancien dirigeant de l’avionneur franco-italien ATR. Elle ne comprend donc pas la branche dédiée aux hélicoptères.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan industriel présenté en mars 2024, qui vise à renforcer la compétitivité du groupe italien sur les marchés militaires et civils.

La nouvelle division, qui rassemble plus de 11 000 salariés du groupe italien, aura pour mission de dynamiser la stratégie de Leonardo dans les domaines des aérostructures, des avions à voilure fixe, ainsi que dans le développement des systèmes aériens pilotés à distance (RPAS) et des drones (UAV). Cette réorganisation doit aussi permettre à Leonardo de générer davantage de synergies industrielles, d’améliorer son efficacité opérationnelle et de soutenir son objectif de devenir un acteur technologique de référence dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité. Le groupe vise ainsi une rentabilité à deux chiffres d’ici 2026 et un redressement de son activité aérostructures.

Pour rappel, Leonardo a été fortement impactée par la baisse des livraisons du programme 787 de Boeing ces dernières années, la division Aerostructures étant la seule déficitaire chez le groupe aéronautique italien.