Bienvenue dans l’ultime épisode du Podcast de l’Aviation, « Décarboner l’aérien, une industrie en transition ».

La décarbonation de l’aérien ne sera pas possible sans soutien des pouvoirs publics. Dans cet épisode, le Podcast de l’Aviation expose les stratégies différentes voire opposées qu’adoptent les trois grandes puissances mondiales : Etats-Unis, Chine et Europe. Quand les Etats-Unis ont privilégié l’incitation et l’innovation privée, la Chine colle à son modèle de planification et l’Europe adosse sa stratégie à la régulation, contrainte d’imposer une coordination indispensable à ses membres pour avancer.

Kevin Guittet, sous-directeur du développement durable à la DGAC/DTA, rejoint Sébastien Jean, de l’IFRI, Jean-Christophe Lambert, d’Ascendance, Delphine Dijoud, de Safran, ou encore Nicolas Gourdain, de l’ISAE-Supaéro, pour analyser ces différentes approches et leurs enjeux.

Ce podcast est soutenu par le GIFAS qui représente l’ensemble des acteurs de l’industrie aéronautique et spatiale : plus de 500 entreprises, fabricants, équipementiers, ETI, PME et startups qui s’activent pour préparer un avion décarboné et plus durable.