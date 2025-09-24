Airbus Helicopters annonce avoir reçu une nouvelle commande de la part de l’opérateur australien StarFlight portant sur trois hélicoptères H145. Ces hélicoptères biturbines assureront des services d’urgence héliportés pour le compte d’Ambulance Tasmania et pour la Police de Tasmanie.

Ce contrat fait en effet suite à la récente attribution des services aériens d’urgence dans l’État à StarFlight, renforçant ainsi l’engagement du gouvernement de Tasmanie à moderniser ses capacités d’intervention aéroportée. Avec cette commande, StarFlight devient un nouveau client d’Airbus.

Airbus Helicopters précise que les hélicoptères sont livrables d’ici la fin 2027 et qu’ils effectueront environ 1 500 heures de vol par an au cours des dix prochaines années pour remplir leurs missions. L’hélicoptériste européen indique aussi que la capacité de reconfiguration rapide de l’appareil entre différents types de missions a été un facteur déterminant dans le choix du gouvernement de Tasmanie.

Airbus Helicopters fournira également un support de pièces détachées, en s’appuyant notamment sur sa nouvelle plateforme de distribution implantée en Australie-Occidentale.

StarFlight dispose aujourd’hui d’une flotte composée d’une quinzaine d’hélicoptères configurés pour des missions EMS et des missions SAR ainsi que de quatre jets Challenger 604 dédiés aux évacuations sanitaires.