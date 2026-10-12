PPG va investir 70 millions de dollars pour agrandir ses activités à Huntsville (Alabama) et soutenir sa production de pare-brise de cockpit et de hublots passagers.

Le projet prévoit la location et l’aménagement d’un site de 10 400 m2 destiné aux fonctions de soutien à la production. Cette mesure permettra de libérer de l’espace dans l’usine actuelle pour augmenter la capacité de fabrication et installer de nouveaux équipements.

Cet investissement s’inscrit dans une série de projets pluriannuels visant à soutenir la croissance de l’activité de vitrages aéronautiques de PPG.

Selon l’équipementier américain, le transfert des activités de soutien hors du site actuel devrait améliorer l’efficacité opérationnelle et permettre de répondre à la demande croissante des clients issus de l’aviation commerciale, régionale, générale et militaire.

PPG exploite le site de Huntsville depuis plus de 55 ans. Il fournit les principaux OEM et en particulier Airbus et Boeing.