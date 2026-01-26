L’Indonésie tient ses trois premiers avions de combat Rafale de Dassault Aviation. Selon une déclaration du porte-parole du ministère indonésien de la Défense, le brigadier‑général Rico Ricardo Sirait au quotidien Jakarta Post, les appareils se sont posés le vendredi 23 janvier sur la base aérienne Roesmin Nurjadin de la TNI-AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara) à Pekanbaru, sur l’île de Sumatra, où ils seront affectés au 12e escadron de chasse « Black Panthers ».

Ce premier lot comprend trois Rafale B (biplaces), identifiés sous les matricules T-0301, T-0302 et T-0303, configurés au standard F4. Ils doivent servir en priorité à la montée en puissance de la formation des équipages et à la conversion opérationnelle des pilotes indonésiens sur le nouveau chasseur. Trois autres exemplaires de la première tranche sont livrables avant la fin de l’année.

Une cérémonie de réception du premier lot de Rafale de la TNI-AU avait été organisée dans les installations de Dassault Aviation à Mérignac le 28 novembre dernier.

Jakarta a commandé 42 Rafale (30 monoplaces et 12 biplaces) en 3 tranches (6, 18, 18) suite à l’accord-cadre annoncé en février 2022. Mais l’Indonésie prévoit déjà d’acquérir des exemplaires supplémentaires, avec une lettre d’intention signée dans ce sens lors de la visite d’État du président Emmanuel Macron à Jakarta le 28 mai dernier.