Embraer a célébré la livraison de son 2 000e jet d’affaires. L’appareil ayant franchi cette étape symbolique est un Praetor 500, livré à un service de vol d’entreprise. Une cérémonie s’est déroulée à Melbourne, en Floride, au centre de livraison de l’avionneur brésilien.

« La livraison de notre 2 000e jet d’affaires est plus qu’un simple chiffre symbolique. Elle reflète avec force la solidité de notre gamme de produits, notre engagement indéfectible envers nos clients et le dévouement de nos employés, qui sont fiers de construire chaque avion », affirme Michael Amalfitano, président-directeur général d’Embraer Executive Jets.

Embraer souligne que son activité Aviation d’affaires a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 14 % depuis 2002, lorsque le premier modèle d’avion d’affaires a été livré. L’avionneur indique également qu’en 2024, près d’un tiers des jets légers et de taille intermédiaire livrés étaient des Phenom ou des Praetor, ce dernier connaissant un succès particulier pour les vols d’entreprise.