Bombardier a de nouveau publié de bons résultats en 2024. L’avionneur canadien a enregistré un chiffre d’affaires de 8,7 milliards de dollars en hausse de 8 % par rapport à 2023. L’activité a été portée par une hausse toujours forte de l’activité de services, dont le chiffre d’affaires gagne de nouveau 16 % à 2 milliards de dollars et atteint un record, et un bon niveau de livraison.

Avec 146 jets livrés et un mix intéressant entre les différentes tailles d’appareils, Bombardier a en effet augmenté ses livraisons par rapport à 2023 (138 appareils), malgré les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement. Celles-ci lui ont d’ailleurs tout de même fait manquer son objectif annuel, qui avait été fixé à entre 150 et 155 livraisons. En revanche, le ratio entre les commandes et les livraisons reste à 1 et le carnet de commandes gagne 200 millions de dollars en valeur par rapport à la fin de l’année 2023.

Le résultat net est en baisse de 24,5 % à 370 millions de dollars (le résultat net ajusté est quant à lui en hausse par rapport à 2023) et le désendettement du groupe s’est poursuivi.

Bombardier s’est toutefois refusé à donner des objectifs pour 2025. Le président des Etats-Unis Donald Trump a en effet imposé de nouveaux tarifs douaniers au Canada (entre autres) le 1er février, prévoyant une taxe supplémentaire de 25 % sur les importations aux États-Unis de produits d’origine canadienne (hors ressources énergétiques). Le délai ayant été trop court pour évaluer les effets des décrets américains sur ses activités et des ripostes qu’ils vont entraîner, et alors que la situation continue d’évoluer, Bombardier reporte la présentation des prévisions et des objectifs pour 2025. Le groupe estime tout de même que cette guerre commerciale risque de nuire à sa chaîne d’approvisionnement aux Etats-Unis et à ses activités de production au Canada.