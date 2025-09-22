Vietnam Airlines vient de publier un appel à propositions visant à ajouter jusqu’à 30 nouveaux avions gros-porteurs à sa flotte dans les prochaines années.

La compagnie porte-drapeau vietnamienne s’intéresse tout particulièrement à l’Airbus A350-900 et au Boeing 787-9, deux types d’appareils constituant déjà l’essentiel de sa flotte long-courrier. Les appareils doivent être livrables entre 2028 et 2032, un calendrier assez ambitieux.

Vietnam Airlines précise qu’elle étudiera toutes les formes d’acquisition possibles : commande ferme auprès des OEM, contrats de leasing, location-financement ou sous-location.

Les soumissionnaires devront cependant présenter leurs offres avant le 8 octobre prochain, en indiquant le nombre d’avions proposés, le type et la configuration des appareils, le calendrier de livraison, le LOPA et les conditions commerciales indicatives (prix d’achat ou montant du bail).

Vietnam Airlines dispose déjà de 13 A350-900 et de 11 787-9 dans sa flotte, ainsi que de 6 787-10 (deux autres exemplaires en commande auprès d’Air Lease). Tous les 787 de la compagnie vietnamienne sont motorisés par des GEnx de GE Aerospace.

En avril dernier, la compagnie nationale du Vietnam avait signé un accord avec Vietcombank, la principale banque commerciale vietnamienne, pour le financement de jusqu’à 50 avions monocouloirs, des appareils également attendus entre 2026 et 2032.