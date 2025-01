La compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines a passé une nouvelle commande ferme auprès d’Airbus pour 5 A350F supplémentaires. Ce contrat, révélé le 9 janvier, vient ainsi doubler la commande d’A350 cargo passée par la jeune compagnie aérienne en février dernier. Starlux Airlines sera de fait l’opérateur de lancement de l’A350F à Taïwan. Le calendrier des livraisons n’a pas encore été annoncé.

Les A350F seront ainsi exploités par Starlux Cargo et seront déployés sur certaines des lignes de fret les plus fréquentées au monde, et en particulier face aux deux autres grands transporteurs taïwanais. La compagnie privée taïwanaise entend en effet développer massivement son activité fret dans les prochaines années, en capitalisant sur les avantages stratégiques offerts par la situation géographique et économique de Taïwan.

« L’A350F s’intégrera parfaitement dans la flotte Airbus de dernière génération de la compagnie, qui offre des niveaux inégalés de standardisation technique et opérationnelle. Cette deuxième commande de la compagnie aérienne en pleine croissance est une nouvelle preuve que le tout nouvel A350F est le futur avion de ligne qui va changer la donne sur les marchés du transport lourd » a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, le directeur des ventes d’avions commerciaux chez Airbus.

Glenn Chai, le PDG de Starlux, a pour sa part expliqué que l’A350F était choix parfait pour sa compagnie, un appareil « offrant une capacité de charge utile et d’autonomie similaire à celle des avions cargo de la génération précédente, mais avec des réductions très importantes de la consommation de carburant et des émissions de carbone ».

Actuellement en cours de développement, l’A350F pourra en effet transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing.

Pour rappel, Starlux Airlines a commencé ses opérations en janvier 2020 avec une flotte tout Airbus. Elle aligne aujourd’hui 26 appareils de l’avionneur européen (8 A350-900, 5 A330-900 et 13 A321neo) et en attend encore 32 autres, dont les 10 A350F.

AIrbus avait pour sa part vendu 1 345 appareils de la famille A350 à 61 clients à la fin novembre, dont 55 exemplaires de la version dédiée au transport de fret. L’avionneur européen réactualisera d’ailleurs ces chiffres en fin de journée avec la présentation de son bilan des commandes et livraisons pour l’année 2024.