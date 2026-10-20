La centrale de navigation inertielle SkyNaute de Safran Electronics & Defense fait son entrée dans l’aviation commerciale. La famille A220 d’Airbus va en effet se voir équiper de centrales inertielles à cœur GRH (Gyroscope Résonnant Hémisphérique), une technologie qui vient remplacer les traditionnelles centrales gyrolasers.

Safran Electronics & Defense rappelle que les ensembles inertiels Skynaute équipent déjà des avions militaires et des hélicoptères. Cette technologie apporte aujourd’hui au transport aérien commercial un atout décisif issu du monde de la défense : la résistance au brouillage. Selon Safran, SkyNaute maintient une trajectoire d’une grande précision même lorsque les signaux GNSS sont indisponibles, brouillés ou leurrés (jamming et spoofing). Une capacité devenue essentielle pour l’aviation civile, confrontée à la multiplication de ces perturbations dans plusieurs régions du monde.

« Voir la centrale SkyNaute prendre place à bord de l’Airbus A220 est une immense fierté pour nos équipes : pour la première fois, notre centrale inertielle sera à bord d’un avion de ligne. C’est un signal fort pour notre savoir-faire industriel français. Nous remercions vivement Airbus pour sa confiance », a déclaré Benjamin Declety, directeur de la Business Unit Avionique Globale de Safran Electronics & Defense.

Les ensembles inertiels Skynaute comprennent 3 senseurs GRH et 3 accéléromètres. Tous ses éléments sont produits à Montluçon (Allier). En juin dernier, Safran Electronics & Defense y a annoncé un investissement de 120 millions d’euros pour étendre et moderniser le site afin de tripler sa capacité de production de GRH, de 10 000 à 30 000 unités par an d’ici 2032.

Pour rappel, la technologie des senseurs GRH est née dans les années 90 et repose sur la mesure des déformations d’un capteur hémisphérique en Silice de quelques centimètres de diamètre (résonateur). En étant pratiquement 10 fois plus léger qu’un gyromètre laser à performances comparables, les senseurs GRH permettent ainsi de réduire leur masse (moins de 60 g) et leur volume, ainsi que leur consommation et énergie tout en réduisant les coûts de fabrication.

Safran présentait déjà il y plus de 10 ans un ADIRU à base GRH pour Airbus. L’ensemble était au format standard 4MCU est pesait seulement 6 kg (-20%) pour une consommation réduite à seulement 20W (-40%).