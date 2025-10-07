Le groupe Aegean a réceptionné un nouvel ATR 72-600 le 7 octobre, qui a immédiatement rejoint la flotte d’Olympic Air. Il s’agit du treizième ATR 72-600 de la flotte, qui compte également trois ATR 42-600. A l’occasion de cette livraison, la compagnie grecque a décidé de commander deux appareils supplémentaires, qu’elle attend pour 2026.

Le groupe souligne que ces deux événements participent au programme de modernisation de la flotte d’Olympic Air, qui les exploite sur ses liaisons intérieures et internationales proches.

Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d’ATR, précise que les performances des appareils permettent à Olympic Air de maintenir des opérations rentables sur des lignes à faible densité, comme les liaisons inter-îles en hiver.

« Nous sommes ravis d’accueillir ce nouvel ATR 72-600 dans notre flotte et attendons avec impatience l’arrivée de deux autres appareils d’ici décembre 2026. Ces commandes reflètent l’engagement continu d’Aegean et d’Olympic Air en faveur du renouvellement de notre flotte, de son efficacité opérationnelle et de sa durabilité », commente Michalis Kouveliotis, directeur général adjoint d’Aegean Airlines.