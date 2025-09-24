L’armée de l’air brésilienne (FAB) est en négociations avancées avec la Suède pour l’acquisition de jusqu’à 12 chasseurs Saab Gripen C/D de seconde main. Cette mesure viendrait en effet pallier temporairement au manque de capacités actuel de la FAB, le calendrier des livraisons de ses nouveaux Gripen E/F accusant un retard important.

Selon un article du quotidien Folha de S.Paulo publié il y a quelques jours, des réunions entre responsables de haut niveau se sont tenues à Stockholm début septembre, à la fois sur le sujet de l’acquisition des appareils d’occasion, et sur une coopération industrielle plus large dans le domaine de la défense.

Seuls 10 chasseurs Gripen E sont aujourd’hui en service opérationnel au Brésil, la majorité produits en Suède, alors que simultanément la FAB doit aussi retirer ses anciens Northrop F-5 et Embraer AMX arrivés en fin de vie opérationnelle.

L’accord verrait les anciens Gripen suédois rénovés et équipés pour répondre aux besoins brésiliens, et entrer en service dans les 18 mois suivant la signature du contrat.

Les livraisons des Gripen E/F à la Force aérienne brésilienne accusent un retard majeur d’environ huit ans par rapport au calendrier initial. Le contrat signé en 2014 prévoyait la réception des 36 appareils entre 2021 et 2024, mais ce calendrier a été plusieurs fois modifié en raison de contraintes budgétaires et de modifications sur le programme. Les dernières livraisons sont désormais prévues pour 2032.

Pour rappel, le Gripen est aussi assemblé par Embraer au Brésil pour les besoins de la FAB (Força Aérea Brasileira), en particulier la version biplace.