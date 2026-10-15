Citi et l’agence belge de crédit à l’exportation Credendo ont finalisé une opération de financement de 328 millions de dollars destinée à l’acquisition par IndiGo de 8 nouveaux monocouloirs Airbus.

La transaction porte plus précisément sur 6 Airbus A321neo et 2 Airbus A320neo. Citi est intervenue en tant qu’unique arrangeur mandaté, coordinateur auprès de l’agence de crédit à l’exportation et prêteur unique, Credendo ayant pour sa part fourni une assurance-crédit.

L’opération a été réalisée par l’intermédiaire d’InterGlobe Aviation Financial Services IFSC Private Limited, filiale d’IndiGo, en partenariat avec Airbus.

Pour rappel, la compagnie low-cost indienne a passé commande auprès d’Airbus pour 500 nouveaux appareils de la famille A320neo en 2023, en plus des 300 commandés en 2019. Une quarantaine de ces monocouloirs sont des A321XLR. Elle attend aussi 60 gros-porteurs A330-900.