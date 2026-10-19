Le groupe Icelandair a annoncé le 19 octobre qu’il avait pu finaliser l’acquisition d’une participation de 49 % dans Fly Play Europe Holdco. Toutes les conditions nécessaires à la finalisation de l’accord conclu le 20 août ont en effet été remplies.

Icelandair détient donc un accès au certificat de transporteur aérien maltais de Fly Play Europe. Elle espère qu’il lui permettra d’améliorer l’organisation de ses opérations et de gagner en efficacité.

Le CTA maltais devrait lui permettre de développer davantage son activité charter, notamment grâce aux accords de services aériens et à des conventions de double imposition plus étendus, et de la différencier plus clairement de ses opérations régulières, qui resteront couvertes par son certificat islandais.

Icelandair avait précisé cet été que la transaction représentait un investissement de 686 000 dollars.