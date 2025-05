Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a annoncé la finalisation de l’acquisition de Nordic Aviation Capital (NAC) pour un montant de 2 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position parmi les principaux acteurs mondiaux du leasing aéronautique.

Avec cette opération, DAE porte la taille de son portefeuille à environ 750 appareils (en pleine propriété, en gestion et en engagements), dont 650 avions actuellement loués à 161 compagnies aériennes réparties dans 74 pays. Le loueur dubaïote attend encore près d’une centaine d’appareils commandés à Boeing, Airbus et ATR, ainsi que via des accords avec d’autres sociétés.

« Notre flotte de 650 avions détenus et gérés fait désormais de nous le troisième plus grand loueur d’avions au monde en nombre d’appareils. Cette transaction renforce notre position de leader mondial de la location d’avions et renforce notre capacité à proposer des solutions plus rentables à nos clients actuels et potentiels. Elle nous offre également l’opportunité d’approfondir nos relations avec les constructeurs sur une gamme plus large de types d’avions » a déclaré Firoz Tarapore, le PDG de DAE.

Annoncée en janvier dernier, cette opération permet notamment à DAE de se renforcer sur le marché de l’aviation régionale. L’acquisition de NAC a été conseillée par Allen Overy Shearman Sterling LLP et KPMG.

Pour rappel, NAC avait également vendu près d’un quart de son portefeuille à Falko l’année dernière (24 Embraer E-Jet).