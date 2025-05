Le gouvernement indien s’apprête à ne pas renouveler l’accord de location d’appareils gros-porteurs en vigueur entre IndiGo et Turkish Airlines, qui arrive à échéance le 31 mai prochain. Ce partenariat, en place depuis plusieurs années, permet à IndiGo d’opérer deux Boeing 777-300ER appartenant et entretenus par Turkish Airlines sur les liaisons reliant l’Inde à Istanbul, tout en offrant à la compagnie indienne un accès étendu à plus de 40 destinations européennes et nord-américaines via un partage de codes...

