Le groupe Emirates a annoncé des résultats financiers record pour l’exercice clos au 31 mars 2025, devenant ainsi le groupe aérien le plus rentable au monde. Le bénéfice avant impôts s’élève à 22,7 milliards de dirhams (6,2 milliards de dollars), en hausse de 18 % par rapport à l’exercice précédent, tandis que le chiffre d’affaires atteint 145,4 milliards de dirhams (39,6 milliards de dollars), soit une progression de 6%. Les réserves de trésorerie du groupe atteignent 53,4 milliards de dirhams (14,6 milliards de dollars), un niveau jamais atteint auparavant.

La compagnie Emirates, moteur principal du groupe, affiche quant à elle un bénéfice avant impôts de 21,2 milliards de dirhams (5,8 milliards de dollars), en hausse de 20%, pour un chiffre d’affaires de 127,9 milliards de dirhams (34,9 milliards de dollars). Emirates représente ainsi plus de 93 % des bénéfices du groupe et devient de fait la compagnie aérienne la plus rentable au monde. La filiale dnata, spécialisée dans les services au sol et la logistique, réalise également une solide performance avec un bénéfice avant impôts de 1,6 milliard de dirhams (430 millions de dollars) et un chiffre d’affaires de 21,1 milliards de dirhams (5,8 milliards de dollars).

À noter que ces bons résultats financiers interviennent alors qu’une nouvelle taxe sur les sociétés est en vigueur aux Émirats arabes unis, ce qui se traduit par un bénéfice net de 20,5 milliards de dirhams (5,6 milliards de dollars).

Emirates a transporté 53,7 millions de passagers (en hausse de 3 %) sur son exercice 2024-25, avec une capacité en sièges en hausse de 4%. La compagnie aérienne affiche un coefficient d’occupation des sièges de 78,9 %, en légère baisse par rapport aux 79,9 % de l’année précédente. Sa division cargo, Emirates SkyCargo, a quant à elle transporté 2,3 millions de tonnes de marchandises à travers le monde, soit une hausse de 7% par rapport à l’année précédente.

« Nous abordons l’année à venir avec enthousiasme et optimisme. Notre excellente situation financière nous permet de poursuivre le développement et la croissance de nos modèles économiques performants. Si certains marchés sont inquiets des restrictions commerciales et de voyage, la volatilité n’est pas une nouveauté dans notre secteur. Nous nous adaptons et gérons ces défis » a expliqué cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, le président du groupe, qui ajoute qu’Emirates renforcera encore sa flotte avec la livraison de 16 Airbus A350 et de 4 Boeing 777F durant l’exercice 2025-26.

Au 31 mars, le carnet de commandes d’Emirates comptait 314 appareils en attente de livraison, dont 61 A350, 205 Boeing 777X, 35 787 et 13 777F. La flotte de la grande compagnie de Dubaï comprend aujourd’hui 260 appareils avec une moyenne d’âge de 10,7 ans.