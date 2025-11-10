IAG a décidé de s’appuyer sur Starlink pour offrir une connexion Wi-Fi haut débit à bord de plus de 500 appareils de toutes ses compagnies. Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level et Vueling proposeront ainsi toutes ce service sur les vols court-courriers en Europe et toutes les liaisons transatlantiques et internationales long-courriers. Il sera opérationnel début 2026 sur le premier appareil équipé.

Le groupe souligne qu’il s’apprête ainsi à devenir celui dont la flotte compte le plus d’avions équipés du Wi-Fi haut débit en Europe. Les passagers profiteront à bord de vitesses de téléchargement au moins équivalentes ou supérieures à celles dont ils disposent chez eux (jusqu’à 150-450 Mb par seconde en téléchargement, contre 223 Mb par seconde en moyenne dans les foyers britanniques), leur permettant de réaliser des téléchargements rapides, du streaming et des jeux en ligne.

British Airways précise que tous les clients, quelle que soit la classe dans laquelle ils voyagent, auront accès gratuitement au service, une fois l’installation terminée.

« Rester connecté dans les airs est de plus en plus important pour les clients de nos compagnies aériennes. L’introduction du Wi-Fi haut débit de Starlink va transformer la connectivité à bord, en améliorant à la fois la vitesse de connexion et la fiabilité pour les clients. Les clients de toutes les compagnies aériennes d’IAG pourront bénéficier de ce service à partir de l’année prochaine », résume Luis Gallego, le président-directeur général d’IAG.

Le groupe précise que tous les appareils ne seront pas équipés : ceux devant être retirés du service à court terme ne bénéficieront ainsi pas de la mise à niveau. Il rappelle que les compagnies du groupe comptaient 601 appareils au 31 décembre 2024.