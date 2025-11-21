Ethiopian Airlines se repose sur Collins pour assurer le confort de ses passagers affaires. À la suite des multiples commandes qu’elle a signées à l’occasion du salon aéronautique de Dubaï, la compagnie africaine a également conclu un accord avec Collins Aerospace pour équiper ses futurs Airbus A350 et Boeing 737 MAX de sièges affaires.

Pour ses onze prochains A350, Ethiopian a choisi les suites Elevation, les mêmes qui équiperont ses 777-9. S’installant en épi inversé, ces sièges sont équipés d’une porte pour préserver au maximum l’intimité des passagers et de nombreux espaces de rangement. Collins Aerospace assure qu’il offre un espace de vie accru pour les hanches, les genoux et les coudes, sans affecter la densité de la cabine.

Par ailleurs, 56 Boeing 737 MAX seront aménagés avec les sièges Parallel Diamond en classe affaires. Orienté vers le hublot, il offre de l’espace mais aussi de l’intimité au passager qui s’y installe, là encore sans sacrifier la densité de la cabine. Il peut par ailleurs être déployé en lit plat de 1,98 mètre.