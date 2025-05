Le premier Airbus A350-900 de la compagnie aérienne suisse Edelweiss vient de réaliser sa première rotation long-courrier. L’appareil (MSN 363, immatriculé HB-IHF) a en effet décollé de Zurich pour rejoindre Las Vegas avec 200 passagers à bord le 15 mai.

Il avait été réceptionné le 13 mars dernier puis mis en service commercial à partir du 1er avril sur des vols courts et moyen-courriers, notamment vers Tenerife, afin de familiariser les équipages. Cet A350 dispose d’une configuration à trois classes comprenant 30 sièges en classe Affaires (configuration 2-2-2), 246 sièges en classe économique (configuration 3-3-3) et 63 sièges en Economy Max (espacement des rangées accru). Les cabines sont équipées d’écrans de divertissement de 19 pouces en classe Affaires et de 9 pouces en classe économique, avec ports d’alimentation et USB à chaque siège.

L’arrivée du nouveau biréacteur long-courrier d’Airbus s’inscrit dans le cadre du plan de modernisation de la flotte d’Edelweiss qui prévoit de remplacer progressivement ses cinq Airbus A340-300 dans les prochaines années. L’A350 consomme environ 25% de carburant en moins que le quadriréacteur qu’il remplace.

La compagnie a commandé six A350-900, dont le second exemplaire doit arriver à Zurich fin juin 2025. Ce deuxième avion sera déployé dès le 1er juillet sur la liaison quotidienne entre Zurich et Vancouver, tandis que les troisième et quatrième appareils sont attendus respectivement à l’automne 2025 et à l’hiver 2025-2026. Pour rappel, les 4 premiers A350 d’Edelweiss sont des anciens exemplaires de LATAM Airlines Brasil. Les deux derniers, attendus au second semestre 2026, dès l’expiration de leurs baux attachés, seront quant à eux les appareils MSN 245 et 226 livrés par Avolon à Thai Airways en 2023.

La compagnie loisirs de Swiss International Air Lines aura alors retrouvé pleinement ses capacités d’avant la crise sanitaire sur le long-courrier.