La situation reste contrastée pour Icelandair et de nouvelles mesures s’imposent si la compagnie veut tourner la page de huit ans de pertes.

Au troisième trimestre, elle a en effet enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 6 % à 585,3 millions de dollars mais son résultat opérationnel et son résultat net sont tous deux en baisse (de 10,9 % et 17,2 % respectivement) et une nouvelle perte opérationnelle se profile sur l’année complète.

Elle a donc pris plusieurs initiatives pour accélérer son redressement, notamment celle de réduire sa flotte de deux appareils et de retirer ses Boeing 767 dès 2026...