Delta Air Lines et Korean Air ont toutes deux décidé de se rapprocher de WestJet. Pour cela, elles vont chacune acquérir indépendamment une participation dans la compagnie canadienne auprès du groupe d’investissement et de gestion d’actifs canadien Onex. Ensemble, elles détiendront 25 % de la low-cost.

Delta Air Lines va investir 330 millions de dollars pour s’assurer une participation de 15 %, tandis que Korean Air prendra une participation de 10 % au travers d’un investissement de 220 millions de dollars. L’accord conclu prévoit que Delta puisse par la suite céder une participation de 2,3 % au groupe Air France-KLM pour 50 millions de dollars, après la clôture de la transaction.

Les quatre groupes sont déjà partenaires depuis plusieurs années. Delta et Korean Air ont notamment des accords de partage de code en vigueur depuis plus d’une décennie avec la compagnie canadienne. Le rapprochement financier est une nouvelle étape vers un rapprochement plus étroit des offres et des services entre l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe.

Le groupe Onex continue de contrôler WestJet, dont le siège reste à Calgary.