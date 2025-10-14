Virgin Atlantic va changer de dirigeant. La compagnie britannique annonce que Shai Weiss quittera le 31 décembre les fonctions de directeur général qu’il exerçait depuis sept ans. Il sera remplacé par Corneel Koster au 1er janvier 2026.

Corneel Koster a réintégré Virgin Atlantic en 2019 en tant que membre du conseil d’administration et directeur de la clientèle puis a élargi ses fonctions à celles de directeur des opérations en 2020. A ces postes, il a assuré la gestion d’une exploitation sûre et fiable et la mise en œuvre de l’expérience client de Virgin Atlantic, tout en supervisant l’introduction de l’Airbus A330neo dans la flotte de la compagnie.

Avant 2019, il avait déjà travaillé pour Virgin Atlantic de 2010 à 2013, en tant que directeur des opérations, de la sûreté et de la sécurité. Il a également occupé des postes opérationnels et commerciaux de haut niveau chez Delta Air Lines, Aeroméxico et KLM.

« Shai a fait un travail remarquable au cours des sept dernières années. Je lui suis reconnaissant pour sa vision, sa passion et son engagement à créer des expériences exceptionnelles qui ont renforcé la compagnie aérienne et relevé le niveau dans l’ensemble du secteur. Je suis ravi d’accueillir Corneel au poste de PDG. Il incarne l’esprit Virgin : audacieux, curieux et prêt à bousculer le statu quo. Nous sommes impatients d’entamer ce nouveau chapitre passionnant », a commenté Richard Branson, le fondateur de Virgin Atlantic.