ASL Airlines France annonce la nomination de Bruno Besnehard au poste de directeur commercial et du programme. Il devient ainsi responsable des ventes et du marketing, de la programmation des vols et de l’administration des ventes autant pour l’activité passagers que pour l’activité fret.

Titulaire d’un bachelor en administration des affaires de Middlesex University et d’un master en management du transport aérien de l’ENAC et de la Toulouse Business School, Bruno Besnehard a occupé différents postes au sein du groupe Air France-KLM. Il était plus récemment directeur général France de Vueling.