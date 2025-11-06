Le trimestre traditionnellement le plus porteur pour une compagnie aérienne n’a pas tenu ses promesses cette année. Air France publie en effet des résultats contrastés pour le troisième trimestre 2025, alors qu’il devait bénéficier de la comparaison avec la même période de 2024 marquée par un ralentissement dû aux Jeux olympiques.

Le chiffre d’affaires augmente de 2,6 % à 9,2 milliards d’euros, porté par la bonne performance des cabines première, affaires et premium economy du groupe, ainsi que par la maintenance. Cependant, le groupe constate un ralentissement de la demande loisirs, tandis que des difficultés opérationnelles ont eu un impact sur le bilan…