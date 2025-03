Il fallait bien un site aussi prestigieux que l’hôtel d’Evreux pour présenter le fruit de cinq ans de travail pour Air France. C’est dans cet écrin parisien que la compagnie a dévoilé, le 18 mars, une maquette de sa nouvelle Première, qui sera installée sur une partie de ses Boeing 777-300ER et devrait entrer en service sur la liaison Paris-New York au printemps.

Benjamin Smith, le directeur général d’Air France-KLM, a expliqué à cette occasion qu’Air France avait souhaité faire de sa nouvelle génération de Première une évolution du produit actuellement en service, lancé en 2014. L’atmosphère se veut donc toujours apaisante, s’appuyant sur des coloris doux (notamment le gris clair), réhaussés des notes rouge caractéristiques de l’image Air France. La Première classe comptera toujours quatre fauteuils et l’intimité des voyageurs restera préservée grâce à un épais rideau.

Mais sur le plan technique, les changements sont nombreux. La suite de Première a en effet été allongée et s’étend le long de cinq hublots (contre quatre actuellement), ce qui lui donne un espace accru de 25 %, à 3,5 m². Elle abrite un fauteuil et une méridienne et c’est cette méridienne qui se déploie en lit horizontal de 2 mètres. Afin de permettre au voyageur de profiter du système de divertissement en vol quelle que soit son activité, deux écrans 4K de 32 pouces sont installés, l’un face au fauteuil, l’autre face à la méridienne. Une tablette tactile permettra de contrôler tout l’environnement, du système de divertissement en vol à l’éclairage, en passant par les stores.

La compagnie a également fait le choix d’augmenter la sensation d’espace en supprimant les compartiments bagages au-dessus des fauteuils. A la place, les passagers pourront glisser leur valise cabine dans un tiroir coulissant.

Un premier 777-300ER est déjà en cours de modification dans les installations d’Air France Industries à Orly. Les modifications devront ensuite être certifiées, avant que l’appareil puisse entrer en service, Air France espérant que cela pourra intervenir dès avril. Par la suite, les chantiers de modification devraient chacun nécessiter neuf semaines d’immobilisation. Fabien Pelous, directeur de l’expérience client, précise que les dix-neuf appareils actuellement équipés d’une Première seront réaménagés avec le nouveau produit, et que « quelques appareils supplémentaires » en seront également dotés. Il s’agira de nouveau de 777-300ER. Air France pourra ainsi continuer de proposer cette gamme de service sur ses destinations actuelles mais également l’étendre à de nouvelles destinations. La compagnie réfléchit par ailleurs à la possibilité d’installer une Première sur une partie de sa flotte A350 mais aucune décision n’a été prise à ce sujet. Tous les appareils concernés devraient avoir été rétroffités en 2027.

Anne Rigail, directrice générale d’Air France, met également en avant la volonté de la compagnie de promouvoir le « made in France » avec ce produit. Ainsi, elle a fait appel à Stelia Aerospace pour concevoir et produire le fauteuil, Safran fournit le système de divertissement en vol, Jacquemus a été sollicité pour proposer un pyjama à chaque passager La Première, Dumas Paris fournit la literie, les produits cosmétiques viennent de Sisley, etc.

Enfin, malgré cette attention particulière apportée au luxe de son produit, Air France n’a pas oublié ses engagements environnementaux. La masse de la nouvelle suite a ainsi été réduite de 20 % par rapport à la précédente génération, grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux. Ainsi, un 777-300ER ayant vu toutes ses classes rénovées aura une cabine allégée de 600 kg.