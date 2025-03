Aegean a signé une nouvelle commande avec Airbus en vue d’intégrer huit A321neo supplémentaires à sa flotte. Les appareils lui permettront de poursuivre son expansion.

Avec ce nouvel accord, le carnet de commandes directes de la compagnie grecque s’élève à 58 appareils de la famille A320neo – dans le détail, 21 A320neo, 33 A321neo et quatre A321LR. Trente-cinq ont déjà été livrés et quatre autres appareils devraient entrer dans la flotte en 2025.

« L’extension de notre plan d’investissement avec la commande supplémentaire de huit Airbus A321neo est essentielle pour atteindre nos objectifs de croissance et renforcer la compétitivité de nos opérations. Il est également clair que nous avons une forte préférence pour la version à plus grande capacité et à plus grand rayon d’action offerte par le type A321neo, qui représentera bientôt les deux tiers de notre flotte d’Airbus », explique Dimitris Gerogiannis, le directeur général d’Aegean.

Il s’agit du troisième accord que la compagnie grecque conclut avec Airbus pour la famille A320neo depuis sa commande initiale de 2018.