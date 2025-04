L’aéroport international de Madrid-Barajas Adolfo Suárez est devenu le premier grand aéroport mondial à automatiser à 100 % l’exploitation de ses passerelles d’embarquement et de débarquement.

Grâce à la technologie MAX Automate développée par la société allemande TK Elevator (ex-thyssenkrupp Elevator), les 129 passerelles télescopiques réparties sur les cinq terminaux de l’aéroport sont désormais pilotées à distance depuis trois salles de contrôle dédiées. Ce système, validé par l’EASA, intègre des dispositifs de sécurité, des caméras stéréoscopiques et de l’intelligence artificielle pour assister le positionnement et le raccordement des passerelles aux appareils, tout en permettant une gestion centralisée et flexible.

Le système a été graduellement déployé entre juin 2024 et février 2025 et a bénéficié de la collaboration des compagnies aériennes et les opérateurs de la plateforme.

Cette automatisation vise à optimiser l’efficacité opérationnelle, réduire les temps de rotation des avions, renforcer la sécurité et limiter les déplacements de personnel sur les pistes, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte carbone de l’aéroport.

AENA, le gestionnaire de l’aéroport madrilène, a indiqué que depuis la mise en place, une quinzaine de compagnies aériennes et d’aéroports du monde entier ont visité les installations, intéressés par le nouvel équipement et son fonctionnement.

Pour rappel, le groupe AENA exploite 46 aéroports en Espagne, 17 au Brésil ainsi que l’aéroport de Londres Luton. Ces aéroports ont représenté près de 370 millions de passagers l’année dernière.