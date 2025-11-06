La création d’un pôle de maintenance régional d’excellence pour les avions ATR avance en Polynésie française, avec Air Tahiti comme porteur principal du projet et avec le soutien du gouvernement local et celle de l’État français.

Une déclaration d’intention a été signée le 24 octobre dernier en présence du Haut-Commissaire de la République française, Rochatte Alexandre, du Président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, d’un représentant de l’avionneur ATR, Raimana Chauvin et du Directeur Général d’Air Tahiti, Edouard Wong Fat, accompagné du Directeur du Centre Technique de la compagnie, Thierry Caer. Cet accord vient ainsi confirmer une ambition annoncée lors du 6e Sommet Pacifique-France organisé à Nice en juin dernier.

Le projet vise à transformer le Centre Technique d’Air Tahiti implanté sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a en une véritable plateforme MRO régionale dédiée aux appareils ATR.

Une grande partie des quelque 60 ATR opérant dans le Pacifique Sud effectue leurs opérations de maintenance à l’étranger, notamment en Nouvelle-Zélande et à Singapour, le reste de la flotte étant entretenu en Polynésie française. Avec ce nouveau centre, les compagnies aériennes bénéficieront d’une plus grande autonomie pour l’entretien de leurs appareils et une optimisation des coûts de maintenance, tout en réduisant les délais d’immobilisation, au service de la sécurisation des liaisons entre les îles et territoires.

L’ouverture du nouveau centre est envisagée dans un horizon de trois ans, sous réserve d’avancement des études techniques et de mobilisation des financements. Il offrira également des opportunités à des jeunes Polynésiens pour accéder à des filières de la maintenance aéronautique et favorisera la montée en compétences locales des techniciens exerçant déjà ces métiers.

Pour rappel, Air Tahiti exploite des avions ATR depuis 1987. Elle en aligne aujourd’hui une douzaine, tous de la dernière génération -600. Son propre centre de maintenance dispose déjà de multiples ateliers (avionique, mécanique, chaudronnerie, moteurs, peinture…) et emploie 110 techniciens qualifiés.